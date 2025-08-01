Новий графік поїздів зі Львова стосується приміських електричок та регіональних експресів.

Новий графік поїздів зі Львова почне діяти в серпні, це стосується експресів, що курсують за популярними маршрутами, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці "Укрзалізниці" в Телеграм.

У серпні залізничне сполучення продовжує активну роботу: відновлюється курсування приміських поїздів №6005/6006 до Дрогобича, а також оновлюється маршрут регіонального поїзда №829/830 до Ужгорода, який раніше прямував до станції Чоп.

Приміські поїзди №6005/6006 курсуватимуть тричі на тиждень — у понеділки, середи та п’ятниці. Нижче подаємо детальний новий графік поїздів зі Львова:

№6005 у дати 1, 4, 6 серпня:

Вирушатиме зі Львова — о 06:55.

на станцію Щирець-2 — о 07:50.

до Стрия — о 08:55.

Прибуття до Дрогобича — о 09:33.

У дати 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 серпня:

з міста — о 06:55.

Щирець-2 — о 07:36.

Стрий — о 08:54.

Дрогобич — о 09:32.

У дати 25, 27, 29 серпня:

Вирушає — о 06:55.

Щирець-2 — о 07:49.

Стрий — о 08:54.

Дрогобич — о 09:32.

Поїзд №6006 Дрогобич — Львів у дати 1, 4, 6 числах місяця:

Відправлення з Дрогобича — о 10:46.

до Стрия — о 11:36.

до Скнилова — о 13:05.

Прибуття — о 13:14.

У дати 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 числах місяця:

Відправлення з Дрогобича — о 10:46.

Скнилів — о 13:01.

Львів — о 13:10.

Щодо регіонального поїзда №829/830: Він змінює маршрут прямування: тепер замість колишнього напрямку до Чопа, поїзд курсуватиме до Ужгорода через Стрий, Славське, Сваляву, Мукачево та інші гірські й прикарпатські станції.

Експрес №829/830 курсуватиме за новим графіком поїздів зі Львова у четвер, п’ятницю, суботу та неділю, починаючи з 1 серпня:

Відправлення — о 17:10.

Прибуття до Ужгорода — о 22:36.

Експрес №829/830 курсуватиме у понеділок, п’ятницю, суботу та неділю, починаючи з 2-ого числа:

Відправлення з Ужгорода — о 05:18.

Прибуття до Львова — о 10:48.

Для зручності пасажирів:

Постанційний розклад руху приміських поїздів можна переглянути на сайті Львівської залізниці за посиланням.

Квитки на регіональний поїзд зручно придбати через офіційний застосунок Укрзалізниці.

Квитки на приміські поїзди можна придбати в залізничних касах або безпосередньо у роз’їзного касира на борту поїзда (за умови готівкової оплати).

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