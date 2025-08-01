Новый график поездов из Львова начнет действовать в августе, это касается экспрессов, курсирующих по популярным маршрутам, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице "Укрзализныци" в Телеграмм.

В августе железнодорожное сообщение продолжает активную работу: возобновляется курсирование пригородных электричек №6005/6006 в Дрогобыч, а также обновляется маршрут регионального состава №829/830 в Ужгород, ранее направлявшийся к станции Чоп.

Пригородные электрички №6005/6006 будут курсировать три раза в неделю — в понедельники, среду и пятницу. Ниже приводим подробный новый график поездов из Львова:

№6005 в дате 1, 4, 6 августа:

  • Отправится из Львова — в 06:55.
  • на станцию Щирец-2 - в 07:50.
  • в Стрый — в 08:55.
  • Прибытие в Дрогобыч - в 09:33.

В даты 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 августа:

  • из города - в 06:55.
  • Щирец-2 - в 07:36.
  • Стрый - в 08:54.
  • Дрогобыч - в 09:32.

В дате 25, 27, 29 августа:

  • Отправляется - в 06:55.
  • Щирец-2 - в 07:49.
  • Стрый - в 08:54.
  • Дрогобыч - в 09:32.

№6006 Дрогобыч - Львов в даты 1, 4, 6 числах месяца:

  • Отправление - в 10:46.
  • в Стрый - в 11:36.
  • до Скнилова — о 13:05.
  • Прибытие – в 13:14.

В даты 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 числах месяца:

  • Отправление из Дрогобыча - в 10:46.
  • Скнилов – в 13:01.
  • Львов – в 13:10.

Относительно регионального №829/830: Он меняет маршрут следования: теперь вместо прежнего направления в Чоп, поезд будет курсировать в Ужгород через Стрый, Славское, Сваляву, Мукачево и другие горные и прикарпатские станции.

Экспресс №829/830 будет курсировать по новому графику поездов из Львова в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, начиная с 1 августа:

  • Отправление - в 17:10.
  • Прибытие в Ужгород – в 22:36.

Экспресс №829/830 будет курсировать в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье, начиная со 2-го числа:

  • Отправление из Ужгорода - в 05:18.
  • Прибытие во Львов – в 10:48.

Для удобства пассажиров:

  • Постанционное расписание движения пригородных электричек можно просмотреть на сайте Львовской железной дороги по ссылке.
  • Билеты на региональный удобно приобрести через официальное приложение Укрзализныци.
  • Билеты на пригородные экспрессы можно приобрести в железнодорожных кассах или непосредственно у разъездного кассира на борту поезда (при наличной оплате).

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