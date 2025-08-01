Новый график поездов из Львова касается пригородных электричек и региональных экспрессов.

Новый график поездов из Львова начнет действовать в августе, это касается экспрессов, курсирующих по популярным маршрутам, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице "Укрзализныци" в Телеграмм.

В августе железнодорожное сообщение продолжает активную работу: возобновляется курсирование пригородных электричек №6005/6006 в Дрогобыч, а также обновляется маршрут регионального состава №829/830 в Ужгород, ранее направлявшийся к станции Чоп.

Пригородные электрички №6005/6006 будут курсировать три раза в неделю — в понедельники, среду и пятницу. Ниже приводим подробный новый график поездов из Львова:

№6005 в дате 1, 4, 6 августа:

Отправится из Львова — в 06:55.

на станцию Щирец-2 - в 07:50.

в Стрый — в 08:55.

Прибытие в Дрогобыч - в 09:33.

В даты 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 августа:

из города - в 06:55.

Щирец-2 - в 07:36.

Стрый - в 08:54.

Дрогобыч - в 09:32.

В дате 25, 27, 29 августа:

Отправляется - в 06:55.

Щирец-2 - в 07:49.

Стрый - в 08:54.

Дрогобыч - в 09:32.

№6006 Дрогобыч - Львов в даты 1, 4, 6 числах месяца:

Отправление - в 10:46.

в Стрый - в 11:36.

до Скнилова — о 13:05.

Прибытие – в 13:14.

В даты 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 числах месяца:

Отправление из Дрогобыча - в 10:46.

Скнилов – в 13:01.

Львов – в 13:10.

Относительно регионального №829/830: Он меняет маршрут следования: теперь вместо прежнего направления в Чоп, поезд будет курсировать в Ужгород через Стрый, Славское, Сваляву, Мукачево и другие горные и прикарпатские станции.

Экспресс №829/830 будет курсировать по новому графику поездов из Львова в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, начиная с 1 августа:

Отправление - в 17:10.

Прибытие в Ужгород – в 22:36.

Экспресс №829/830 будет курсировать в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье, начиная со 2-го числа:

Отправление из Ужгорода - в 05:18.

Прибытие во Львов – в 10:48.

Для удобства пассажиров:

Постанционное расписание движения пригородных электричек можно просмотреть на сайте Львовской железной дороги по ссылке.

Билеты на региональный удобно приобрести через официальное приложение Укрзализныци.

Билеты на пригородные экспрессы можно приобрести в железнодорожных кассах или непосредственно у разъездного кассира на борту поезда (при наличной оплате).

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