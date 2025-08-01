Новый график поездов из Львова начнет действовать в августе, это касается экспрессов, курсирующих по популярным маршрутам, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице "Укрзализныци" в Телеграмм.
В августе железнодорожное сообщение продолжает активную работу: возобновляется курсирование пригородных электричек №6005/6006 в Дрогобыч, а также обновляется маршрут регионального состава №829/830 в Ужгород, ранее направлявшийся к станции Чоп.
Пригородные электрички №6005/6006 будут курсировать три раза в неделю — в понедельники, среду и пятницу. Ниже приводим подробный новый график поездов из Львова:
№6005 в дате 1, 4, 6 августа:
- Отправится из Львова — в 06:55.
- на станцию Щирец-2 - в 07:50.
- в Стрый — в 08:55.
- Прибытие в Дрогобыч - в 09:33.
В даты 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 августа:
- из города - в 06:55.
- Щирец-2 - в 07:36.
- Стрый - в 08:54.
- Дрогобыч - в 09:32.
В дате 25, 27, 29 августа:
- Отправляется - в 06:55.
- Щирец-2 - в 07:49.
- Стрый - в 08:54.
- Дрогобыч - в 09:32.
№6006 Дрогобыч - Львов в даты 1, 4, 6 числах месяца:
- Отправление - в 10:46.
- в Стрый - в 11:36.
- до Скнилова — о 13:05.
- Прибытие – в 13:14.
В даты 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 числах месяца:
- Отправление из Дрогобыча - в 10:46.
- Скнилов – в 13:01.
- Львов – в 13:10.
Относительно регионального №829/830: Он меняет маршрут следования: теперь вместо прежнего направления в Чоп, поезд будет курсировать в Ужгород через Стрый, Славское, Сваляву, Мукачево и другие горные и прикарпатские станции.
Экспресс №829/830 будет курсировать по новому графику поездов из Львова в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, начиная с 1 августа:
- Отправление - в 17:10.
- Прибытие в Ужгород – в 22:36.
Экспресс №829/830 будет курсировать в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье, начиная со 2-го числа:
- Отправление из Ужгорода - в 05:18.
- Прибытие во Львов – в 10:48.
Для удобства пассажиров:
- Постанционное расписание движения пригородных электричек можно просмотреть на сайте Львовской железной дороги по ссылке.
- Билеты на региональный удобно приобрести через официальное приложение Укрзализныци.
- Билеты на пригородные экспрессы можно приобрести в железнодорожных кассах или непосредственно у разъездного кассира на борту поезда (при наличной оплате).
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