Подорожчання продуктів у Сумській області з 1 серпня зумовлене цілим комплексом економічних та природних факторів.

Подорожчання продуктів у Сумській області з 1 серпня пов’язують із кліматичними викликами та обмеженим торішнім урожаєм, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що негативні погодні умови значно вплинули на вартість продуктів. Зокрема, минулого року через несприятливу погоду ціни на яблука зросли майже утричі. Схожі явища спостерігалися й у світі.

Наприклад, в Іспанії посуха стала причиною збільшення вартості оливкової олії на 50%, спека в Індії вплинула на ціну цибулі (+89%), а в Південній Кореї через кліматичні зміни капуста подорожчала на 70%.

Однак з початком збору нового врожаю ситуація частково зміниться. У серпні та вересні очікується зменшення цін на сезонні овочі та фрукти. Зокрема, здешевшають картопля, капуста, яблука. Крім того, через високу пропозицію на ринку дешевшають кавуни. На думку експертів, до осені м’ясо та молочні товари залишаться у межах поточних розцінок.

Водночас у сезон заготівель може незначно зрости ціна на соняшникову олію. Йдеться про коливання в межах кількох гривень за літр через підвищений попит у серпні.

Щодо хліба — ситуація складніша. Весняні заморозки пошкодили частину посівів пшениці. Це може вплинути на собівартість борошна та готової продукції. За словами економістів, нині вартість хліба на 22% вища, ніж минулого року, проте остаточні висновки робити зарано.

Фахівці підкреслюють, що навіть добрий врожай не гарантує здешевшання. Значну роль відіграють витрати на електроенергію, пальне, логістику та оплату праці. За умови збереження високих виробничих витрат, зниження цін малоймовірне.

Подорожчання продуктів у Сумській області з 1 серпня зумовлене цілим комплексом економічних та природних факторів.

Джерело: Центр громадського моніторингу та контролю

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