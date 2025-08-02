Подорожание продуктов в Сумской области с 1 августа обусловлено целым комплексом экономических и природных факторов.

Подорожание продуктов в Сумской области с 1 августа связывают с климатическими вызовами и ограниченным урожаем прошлого года, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что отрицательные погодные условия оказали значительное влияние на стоимость продуктов. В частности, в прошлом году из-за неблагоприятной погоды цены на яблоки выросли почти в три раза. Сходные явления наблюдались и в мире.

К примеру, в Испании засуха стала причиной увеличения стоимости оливкового масла на 50%, жара в Индии повлияла на цену лука (+89%), а в Южной Корее из-за климатических изменений капуста подорожала на 70%.

Однако с началом сбора нового урожая ситуация частично изменится. В августе и сентябре ожидается снижение цен на сезонные овощи и фрукты. В частности, подешевеют картофель, капуста, яблоки. Кроме того, из-за высокого предложения на рынке дешевеют арбузы. По мнению экспертов, к осени мясо и молочные товары останутся в пределах текущих розцінок.

В то же время, в сезон заготовок может незначительно вырасти цена на подсолнечное масло. Речь идет о колебаниях в пределах нескольких гривен за литр из-за повышенного спроса в августе.

Относительно хлеба ситуация сложнее. Весенние заморозки повредили часть посевов пшеницы. Это может повлиять на себестоимость муки и готовой продукции. По словам экономистов, сейчас стоимость хлеба на 22% выше, чем в прошлом году, однако окончательные выводы делать рано.

Специалисты подчеркивают, что даже хороший урожай не гарантирует удешевление. Значительную роль играют затраты на электроэнергию, топливо, логистику и оплату труда.

Удорожание продуктов в Сумской области с 1 августа обусловлено целым комплексом экономических и природных факторов.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

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