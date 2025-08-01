У зв’язку з проведенням робіт введено тимчасові обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі діятимуть кілька днів на окремих ділянках вулиць міста, тому варто знати всі подробиці цих змін, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в прес-службі КП "Дніпроводоканал".

На вулиці Володимира Вернадського комунальні служби розпочинають термінові аварійні роботи на каналізаційних мережах. Через складний технічний стан каналізаційного колектора, діаметр якого становить 150 міліметрів, а матеріалом виготовлення є кераміка, виникла нагальна потреба у проведенні глибоких земляних робіт.

У зв’язку з проведенням робіт введено тимчасові обмеження руху транспорту в Дніпрі. Починаючи з п’ятниці, 1 серпня, комунальне підприємство Дніпроводоканал розпочало розкопки на глибину понад п’ять метрів. Це вимушене рішення пов’язане з необхідністю відновлення цілісності колектора, що забезпечує водовідведення у цьому районі.

З 1 серпня частково діє обмеження руху транспорту в Дніпрі в зоні проведення робіт.

А вже з дев’ятої години ранку 2 серпня до восьмої години вечора 3 серпня рух автотранспорту повністю перекриють на відрізку вулиці Володимира Вернадського в районі будинків номер вісімнадцять – двадцять.

Міська влада та комунальні служби закликають жителів завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цих обмежень. Тимчасові зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є необхідними для забезпечення безпеки мешканців і надійної роботи інженерної інфраструктури району.

"Дякуємо за розуміння та терпіння. З повагою до кожного з вас — колектив комунального підприємства Дніпроводоканал", - додали в повідомленні.

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