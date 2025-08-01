В связи с проведением работ введены временные ограничения движения транспорта в Днепре.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут действовать несколько дней на отдельных участках улиц города, поэтому следует знать все подробности этих изменений, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе КП "Днепропроводоканал".

На улице Владимира Вернадского коммунальные службы приступают к срочным аварийным работам на канализационных сетях. Из-за сложного технического состояния канализационного коллектора, диаметр которого составляет 150 миллиметров, а материалом изготовления является керамика, возникла настоятельная потребность в проведении глубоких земляных работ.

В связи с проведением ремонтов введены временные ограничения движения транспорта в Днепре. Начиная с пятницы, 1 августа, коммунальное предприятие Днепроводоканал приступило к раскопкам на глубину более пяти метров. Это вынужденное решение связано с необходимостью восстановления целостности коллектора, что обеспечивает водоотвод в этом районе.

С 1 августа частично действует ограничение движения транспорта в Днепре в зоне проведения работ.

А уже с девяти часов утра 2 августа до восьми вечера 3 августа движение автотранспорта полностью перекроют на отрезке улицы Владимира Вернадского в районе домов номер восемнадцать – двадцать.

Городские власти и коммунальные службы призывают жителей заблаговременно планировать свои маршруты с учетом этих ограничений. Временные изменения могут вызвать определенные неудобства, однако они необходимы для обеспечения безопасности жителей и надежной работы инженерной инфраструктуры района.

"Спасибо за понимание и терпение. С уважением к каждому из вас - коллектив коммунального предприятия Днепроводоканал", - добавили в сообщении.

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