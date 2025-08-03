Місцевим мешканцям варто знати про графік відключення газу на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінницькій області уже оприлюднили, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінницькій області буде діяти в низці населених пунктів. Усі роботи проводитимуться в денний час і триватимуть орієнтовно з 09:00 до 17:00.

Графік відключення газу на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінницькій області передбачає, що в більшості випадків газаопостачання вимикатимуть лише на день, але в поодиноких випадках незручності доведеться потерпіти впродовж кількох днів.

4.08 блакитного палива не буде у селах Степанки й Талалаї, які належать до Погребищенської громади. Там обмеження триватиме з 09:00 до 16:00.

У Вінниці також будуть тимчасові незручності для місцевих на вулиці Замостянська, 9, 4, 11, 12, 18В, 18Д, 18Ж, 20А, 21, 24, 34 корпуси 1, 2, 3, 4, 5 та Захисників Неба, 3А, 25, 27, 50, 56, 58, 60, 68. Дата для всіх буде різна і припадатиме в період з 4.08 по 8.08.

У Калинівці припинять газопостачання на Промисловій, 10, Івана Огієнка, 1, Варшицькій, 11. Усі адреси залишаться без постачання з понеділка до п'ятниці, тобто з 4.08 до 8.08. У Козятині під обмеження потрапляють будинки на Артура Венжика, 48, 49 з 4.08 по 5.08, у будинку 60 – 6.08, 62 – 7.08, 51 – 8.08.

У Ладижині газопостачання буде припинене на Петра Кравчика, 15 з понеділка по п'ятницю. У Липовці в понеділок та вівторок місцевих також чекає аналогічне: йдеться про Вікентіївську, 6 та Михайла Грушевського, 3.

Всі інші населені пункти та адреси можна переглянути на сайті місцевої філії "Газмереж". Перевіряйте інформацію, щоб мати можливість планувати свої справи з урахуванням ремонтних робіт, які проводитимуть газовики.

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