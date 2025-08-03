Местным жителям следует знать о графике отключения газа на неделю с 4 по 10 августа в Винницкой области.

График отключения газа на неделю с 4 по 10 августа в Винницкой области уже обнародован, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", график отключения газа на неделю с 4 по 10 августа в Винницкой области будет действовать в ряде населенных пунктов. Все работы будут проводиться в дневное время и будут продолжаться ориентировочно с 09:00 до 17:00.

График отключения газа на неделю с 4 по 10 августа в Винницкой области предусматривает, что в большинстве случаев газоснабжение будет выключаться только на день, но в редких случаях неудобства придется потерпеть в течение нескольких дней.

4.08 голубого топлива не будет в селах Степанки и Талалаи, которые принадлежат Погребищенской общине. Там ограничение продлится с 09:00 до 16:00.

В Виннице также будут временные неудобства для местных на улице Замостянская, 9, 4, 11, 12, 18В, 18Д, 18Ж, 20А, 21, 24, 34 корпуса 1, 2, 3, 4, 5 и Защитников Неба, 32, 5, 5 60, 68. Дата для всех будет разная и будет приходиться в период с 4.08 по 8.08.

В Калиновке прекратят газоснабжение на Промышленной, 10, Ивана Огиенко, 1, Варшицкой, 11. Все адреса останутся без поставок с понедельника по пятницу, то есть с 4.08 до 8.08. В Казатине под ограничения попадают дома Артура Венжика, 48, 49 с 4.08 по 5.08, в доме 60 – 6.08, 62 – 7.08, 51 – 8.08.

В Ладыжине газоснабжение будет приостановлено на Петра Кравчика, 15 с понедельника по пятницу. В Липовце в понедельник и вторник местных также ожидает аналогичное: речь идет о Викентьевской, 6 и Михаиле Грушевском, 3.

Все другие населенные пункты и адреса можно просмотреть на сайте местного филиала "Газсетей". Проверяйте информацию, чтобы иметь возможность планировать свои дела с учетом ремонтных работ, которые будут производить газовики.

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