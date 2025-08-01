На кількох вулицях частково ввели обмеження руху транспорту в Києві у зв’язку з проведенням дорожніх робіт.

Обмеження руху транспорту в Києві ввели на декілька днів, проте варто знати, на яких вулицях української столиці триватимуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в прес-служба КМДА.

1 та 2 серпня на кількох вулицях частково ввели обмеження руху транспорту в Києві у зв’язку з проведенням дорожніх робіт.

Зокрема, з восьмої години ранку до дев’ятої години вечора 1 та 2 серпня частково діє обмеження руху транспорту в Києві транспорту Політехнічним провулком. Зміни діятимуть на ділянці від Берестейського проспекту до вулиці Політехнічної. Працівники комунального підприємства Шляхово-експлуатаційного управління Солом’янського району проводитимуть ремонтні роботи з оновлення асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Також у ці ж дні, з восьмої ранку до восьмої вечора, рух частково обмежать на вулиці Остафія Дашкевича. Роботи проходитимуть на відрізку між вулицею Князя Романа Мстиславича та вулицею Чорних Запорожців. Там дорожники ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття.

Окрім раніше оголошених ремонтів, сьогодні в Києві заплановані додаткові обмеження дорожнього пересування. З дев’ятої години ранку до шостої вечора частково буде обмежено пересування на вулиці Оноре де Бальзака. Тимчасові незручності пов’язані з проведенням ремонтних робіт, які виконує комунальне підприємство Шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району.

Дорожники працюють на ділянці вулиці Оноре де Бальзака, що прилягає до перехрестя з вулицею Сержа Лифаря. У межах робіт буде проведено фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Ці роботи є частиною планового оновлення дорожньої інфраструктури столиці.

У комунальній корпорації вибачаються за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати зміни при плануванні поїздок українською столицею.

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