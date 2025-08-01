На нескольких улицах частично были введены ограничения движения транспорта в Киеве в связи с проведением дорожных работ.

Ограничения движения транспорта в Киеве ввели на несколько дней, однако следует знать, на каких улицах украинской столицы будут продолжаться неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

1 и 2 августа на нескольких улицах частично были введены ограничения движения транспорта в Киеве в связи с проведением дорожных работ.

В частности, с восьми часов утра до девяти часов вечера 1 и 2 августа частично действует ограничение движения транспорта в Киеве транспорта Политехническим переулком. Изменения будут действовать на участке от Брестского проспекта до ул. Политехнической. Сотрудники коммунального предприятия Дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района будут проводить ремонтные работы по обновлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Также в эти же дни, с восьми утра до восьми вечера, движение частично ограничат на ул. Остафия Дашкевича. Ремонты будут проходить на отрезке между ул. Князя Романа Мстиславича и ул. Черных Запорожцев. Там дорожники ШЭУ Днепровского района будут ремонтировать нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме ранее объявленных ремонтов сегодня в Киеве запланированы дополнительные ограничения дорожного передвижения. С девяти часов утра до шести вечера частично будет ограничено передвижение на улице Оноре де Бальзака. Временные неудобства связаны с проведением ремонтов, выполняемых коммунальным предприятием Дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района.

Дорожники работают на участке улицы Оноре де Бальзака, прилегающей к перекрестку с улицей Сержа Лифаря. В рамках работ будет произведено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Эти работы являются частью планового обновления дорожной инфраструктуры столицы.

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать изменения при планировании поездок по украинской столице.

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