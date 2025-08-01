Подорожчання продуктів у Запоріжжі з 1 серпня відбувається на тлі загальнонаціональної динаміки і зовнішніх викликів.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі з 1 серпня пов’язане з впливом слабкого попереднього врожаю, кліматичних факторів та світових тенденцій, повідомляє Politeka.

Протягом року вартість харчів в Україні зросла на 23%, повідомляє Держстат. Найбільше підвищення зафіксовано в сегменті м’ясної продукції (+24,4%), молока (+18,9%), хлібобулочних товарів (+17,5%) та напоїв (+10,1%). Винятком став цукор, виробництво якого здешевшало на 8%.

Один з ключових чинників — погодні умови. Через неврожай ціна яблук зросла майже втричі. Сезонні коливання торкнулися овочів та фруктів. Екстремальна погода спричинила схожі наслідки і за кордоном: Іспанія зазнала посухи — оливкова олія подорожчала на 50%, в Індії спека збільшила ціну цибулі на 89%, у Південній Кореї капуста подорожчала на 70%.

У серпні очікується здешевшання овочевої продукції: на ринках з’явиться борщовий набір — картопля, капуста, яблука. Через надлишок пропозиції дешевшають кавуни. Експерти також прогнозують стабільність вартості м’ясних і молочних товарів щонайменше до осені.

Водночас можливе підвищення цін на олію через сезон консервацій. За словами Івана Томича, зростання становитиме кілька гривень за літр, проте кардинальних змін не очікується. Інший важливий продукт — хліб — також під загрозою подорожчання. Його посіви частково постраждали від весняних заморозків.

Олег Пендзин зазначає, що робити висновки зарано: урожай цьогоріч може бути кращим на 7%, однак усе залежить від серпневої погоди. Економіст Максим Гопка вказує, що на формування кінцевої вартості впливають енергоносії, логістика та заробітні плати.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі з 1 серпня відбувається на тлі загальнонаціональної динаміки і зовнішніх викликів.

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