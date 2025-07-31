Графік відключення світла на серпень в Запорізькій області передбачає технічне обслуговування та оновлення електрообладнання.

Графік відключення світла на серпень в Запорізькій області передбачає проведення планових ремонтних робіт електрообладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

У зв’язку з цим у зазначені дні з 08:00 до 17:00 буде тимчасово відключене електропостачання.

1 серпня 2025 року роботи відбудуться у селі Мар’ївка, зокрема на вулицях:

30 років Перемоги, Вишнева, Макухи, Молодіжна, Першотравнева, Пшенична, Расказова, Степна, Степова, Українська та інших прилеглих.

Ремонтні роботи передбачають заміну та перевірку електрообладнання, що забезпечить надійність та безперебійність електропостачання в майбутньому.

4 серпня 2025 року роботи будуть проведені у таких населених пунктах:

села Біленьке, Канівське, Лисогірка, Червонодніпровка (повністю);

село Нижня Хортиця (вул. Будівельників, Вишнева, Дніпровська, Кооперативна, Магістральна, Межева, Поштова, Спортивна, Стадіонна, Українська, Центральна, Черноволенко, Щаслива, пров. Бригадний, Дачний, Лиманний, Піщаний, с/т Ентузіаст);

село Розумівка (численні вулиці, зокрема Гоголя, Голяткіна, Дніпровська, Дружби, Зелена, Істоміна, Карла Великого, Красногвардійська, Кузнечна, Лиманна, Лісна, Мельнична, Миру, Парамонова, Піщана, Привітна, Українська, Хортицька, Чернігівська, Шевченка, Шкільна, та ін.);

с. Юльївка (вул. Степна, Шевченка, Дружби);

с. Дніпрельстан (вул. Будівників ДніпроГЕСу, Шевченка);

с. Івангород (вул. Центральна).

Графік відключення світла на серпень в Запорізькій області передбачає технічне обслуговування та оновлення електрообладнання для покращення якості електропостачання.

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