График отключения света на август в Запорожской области подразумевает проведение плановых ремонтных работ электрооборудования, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .
В этой связи в указанные дни с 08:00 до 17:00 будет временно отключено электроснабжение.
1 августа 2025 работы состоятся в селе Марьевка, в частности на улицах:
-
30 лет Победы, Вишневая, Жмыхи, Молодежная, Первомайская, Пшеничная, Рассказовая, Степная, Степная, Украинская и других близлежащих.
Ремонтные работы подразумевают замену и проверку электрооборудования, что обеспечит надежность и бесперебойность электроснабжения в будущем.
4 августа 2025 года работы будут проведены в следующих населенных пунктах:
-
села Беленькое, Каневское, Лысогорка, Червоноднепровка (полностью);
-
село Нижняя Хортица (ул. Строителей, Вишневая, Днепровская, Кооперативная, Магистральная, Межевая, Почтовая, Спортивная, Стадионная, Украинская, Центральная, Черноволенко, Счастливая, пер. Бригадный, Дачный, Лиманный, Песчаный, с/т Энтузиаст);
-
село Разумовка (многочисленные улицы, в частности Гоголя, Голяткина, Днепровская, Дружбы, Зеленая, Истомина, Карла Великого, Красногвардейская, Кузнечная, Лиманная, Лесная, Мельничная, Мира, Парамонова, Песчаная, Приветная, Украинская, Хортицкая, Черниговская, Шевская);
-
с. Юльевка (ул. Степная, Шевченко, Дружбы);
-
с. Днепрельстан (ул. Строителей ДнепроГЭСа, Шевченко);
-
с. Ивангород (ул. Центральная).
График отключения света на август в Запорожской области подразумевает техническое обслуживание и обновление электрооборудования для улучшения качества электроснабжения.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.
Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области: в некоторых общинах выдают бесплатные продукты.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.