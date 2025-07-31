График отключения света на август в Запорожской области подразумевает техническое обслуживание и обновление электрооборудования.

График отключения света на август в Запорожской области подразумевает проведение плановых ремонтных работ электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В этой связи в указанные дни с 08:00 до 17:00 будет временно отключено электроснабжение.

1 августа 2025 работы состоятся в селе Марьевка, в частности на улицах:

30 лет Победы, Вишневая, Жмыхи, Молодежная, Первомайская, Пшеничная, Рассказовая, Степная, Степная, Украинская и других близлежащих.

Ремонтные работы подразумевают замену и проверку электрооборудования, что обеспечит надежность и бесперебойность электроснабжения в будущем.

4 августа 2025 года работы будут проведены в следующих населенных пунктах:

села Беленькое, Каневское, Лысогорка, Червоноднепровка (полностью);

село Нижняя Хортица (ул. Строителей, Вишневая, Днепровская, Кооперативная, Магистральная, Межевая, Почтовая, Спортивная, Стадионная, Украинская, Центральная, Черноволенко, Счастливая, пер. Бригадный, Дачный, Лиманный, Песчаный, с/т Энтузиаст);

село Разумовка (многочисленные улицы, в частности Гоголя, Голяткина, Днепровская, Дружбы, Зеленая, Истомина, Карла Великого, Красногвардейская, Кузнечная, Лиманная, Лесная, Мельничная, Мира, Парамонова, Песчаная, Приветная, Украинская, Хортицкая, Черниговская, Шевская);

с. Юльевка (ул. Степная, Шевченко, Дружбы);

с. Днепрельстан (ул. Строителей ДнепроГЭСа, Шевченко);

с. Ивангород (ул. Центральная).

График отключения света на август в Запорожской области подразумевает техническое обслуживание и обновление электрооборудования для улучшения качества электроснабжения.

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