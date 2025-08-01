Подорожание продуктов в Запорожье с 1 августа происходит на фоне общенациональной динамики и внешних вызовов.

Подорожание продуктов в Запорожье с 1 августа связано с влиянием слабого урожая, климатических факторов и мировых тенденций, сообщает Politeka.

В течение года стоимость продовольствия в Украине выросла на 23%, сообщает Госстат. Наибольшее повышение зафиксировано в сегменте мясной продукции (24,4%), молока (18,9%), хлебобулочных товаров (17,5%) и напитков (10,1%). Исключением стал сахар, производство которого подешевело на 8%.

Один из ключевых факторов – погодные условия. Из-за неурожая цена яблок выросла почти втрое. Сезонные колебания коснулись овощей и фруктов. Экстремальная погода привела к схожим последствиям и за рубежом: Испания подверглась засухе — оливковое масло подорожало на 50%, в Индии жара увеличила цену лука на 89%, в Южной Корее капуста подорожала на 70%.

В августе ожидается удешевление овощной продукции: на рынках появится борщовый набор картофель, капуста, яблоки. Из-за избытка предложения дешевеют арбузы. Эксперты также прогнозируют стабильность стоимости мясных и молочных товаров, по меньшей мере, до осени.

В то же время возможно повышение цен на масло из-за сезона консерваций. По словам Ивана Томича, рост будет составлять несколько гривен за литр, однако кардинальных изменений не ожидается.

Олег Пендзин отмечает, что делать выводы рано: урожай в этом году может быть лучше на 7%, однако все зависит от августовской погоды. Экономист Максим Гопка отмечает, что на формирование конечной стоимости влияют энергоносители, логистика и заработные платы.

Подорожание продуктов в Запорожье с 1 августа происходит на фоне общенациональной динамики и внешних вызовов.

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