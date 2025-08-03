Для пенсіонерів в Одесі існує можливість отримати гуманітарну допомогу, тож розповідаємо, кого саме це стосується.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі стала можливою завдяки зусиллям центру "Гостинна хата", повідомляє Politeka.

Як йдеться на Facebook-сторінці організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі передбачає роздачу безкоштовних продуктів.

Волонтери регулярно підтримують тих, хто справді цього потребує. Ініціативу підтримує Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Центр працює за адресою: Водопровідна, 13.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі передбачає роздачу безкоштовних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в нашому облцентрі та мають документи, що підтверджують право на підтримку.

Серед таких категорій є родини загиблих захисників, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій. Також право на отримання продуктів мають сім’ї, у складі яких є зниклі безвісти, діти віком до 14 років, повнолітні студенти з паспортом, а також пенсіонери, які не працюють.

Окрім цього, така підтримка доступна і для родин, де є люди старше 60 років або особи з інвалідністю I чи II групи. Також у список отримувачів входять багатодітні родини, сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, родини з опікунськими дітьми, одинокі батьки, вагітні жінки, а також родини з немовлятами або дітьми до 3 років.

Щоб отримати набір, обов’язково треба мати при собі оригінали документів. До них належать паспорт громадянина України, довідка внутрішньо переміщеної особи, ідентифікаційний код і посвідчення або витяг, який підтверджує належність до конкретної категорії.

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