Для пенсионеров в Одессе существует возможность получить гуманитарную помощь, поэтому рассказываем, кого именно это касается.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе стала возможной благодаря усилиям центра "Гостиная хата", сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице организации, гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предусматривает раздачу бесплатных продуктов.

Волонтеры регулярно поддерживают тех, кто действительно в этом нуждается. Инициатива поддерживается Департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета. Центр работает по адресу: Водопроводная, 13

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предусматривает раздачу бесплатных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в нашем облцентре и имеющих документы, подтверждающие право на поддержку.

Среди таких категорий есть семьи погибших защитников, лица с инвалидностью в результате боевых действий, а также участники боевых действий. Также право на получение продуктов имеют семьи, в составе которых пропавшие без вести, дети до 14 лет, совершеннолетние студенты с паспортом, а также неработающие пенсионеры.

Кроме того, такая поддержка доступна и для семей, где есть люди старше 60 лет или лица с инвалидностью I или II группы. Также в список получателей входят многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, семьи с попечительскими детьми, одинокие родители, беременные женщины, а также семьи с младенцами или детьми до 3 лет.

Чтобы получить набор, обязательно нужно иметь при себе подлинники документов. К ним относятся паспорт гражданина Украины, справка внутренне перемещенного лица, идентификационный код и удостоверение или выписка, подтверждающая принадлежность к конкретной категории.

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