Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 серпня викликане комплексом внутрішніх і зовнішніх чинників.

Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 серпня частково пов’язане з торішнім слабким врожаєм, погодними умовами та впливом глобальних ринкових процесів, повідомляє Politeka.

За даними Держстату, протягом року в Україні ціни на харчі зросли на 23%. Найбільше подорожчало м’ясо (+24,4%), молочна продукція (+18,9%), хліб та інші борошняні вироби (+17,5%), напої (+10,1%). Водночас, виробництво цукру стало дешевшим на 8%.

Суттєву роль у формуванні цін відіграє клімат. Через поганий минулорічний урожай яблука подорожчали втричі. Загалом, погодні аномалії впливають на сезонні зміни вартості овочів і фруктів. Проблеми такого типу не є унікальними — світ також стикається з подібними викликами.

Наприклад, посуха в Іспанії спричинила стрибок розцінок на оливкову олію на 50%, в Індії спека підвищила вартість цибулі на 89%, а в Південній Кореї подорожчала капуста на 70%.

Очікується, що вже у серпні-вересні на українських ринках з’явиться більше овочів і фруктів нового врожаю. Зокрема, зменшаться ціни на картоплю, капусту, кавуни та яблука. За прогнозами, м’ясні та молочні продукти залишаться на нинішньому рівні.

Разом з тим, не виключене помірне здорожчання соняшникової олії. Причина — підвищення попиту у сезон консервацій. Очікуване коливання становитиме кілька гривень за літр. Також може зрости вартість хліба — частину посівів пшениці було втрачено через весняні заморозки.

Однак, як зазначають економісти, остаточні висновки робити зарано: ситуація залежить від серпневої погоди та кінцевого обсягу збору. У свою чергу, вартість борошна та олії залежить ще й від цін на енергію, оплату праці та логістичних витрат.

Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 серпня викликане комплексом внутрішніх і зовнішніх чинників, частина з яких ще формується.

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