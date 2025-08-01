Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 августа вызвано комплексом внутренних и внешних факторов.

Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 августа частично связано с слабым урожаем прошлого года, погодными условиями и влиянием глобальных рыночных процессов, сообщает Politeka.

По данным Госстата, в течение года в Украине цены на продукты питания выросли на 23%. Больше всего подорожало мясо (+24,4%), молочная продукция (+18,9%), хлеб и другие мучные изделия (+17,5%), напитки (+10,1%). В то же время производство сахара стало дешевле на 8%.

Существенную роль в формировании цен играет климат. Из-за плохого прошлогоднего урожая яблоки подорожали втрое. В целом погодные аномалии влияют на сезонные изменения стоимости овощей и фруктов. Проблемы такого типа не уникальны — мир сталкивается с подобными вызовами.

Например, засуха в Испании повлекла за собой скачок расценок на оливковое масло на 50%, в Индии жара повысила стоимость лука на 89%, а в Южной Корее подорожала капуста на 70%.

Ожидается, что уже в августе-сентябре на украинских рынках появится больше овощей и фруктов нового урожая. В частности, снизятся цены на картофель, капусту, арбузы и яблоки. По прогнозам мясные и молочные продукты останутся на нынешнем уровне.

Вместе с тем, не исключено умеренное удорожание подсолнечного масла. Причина – повышение спроса в сезон консерваций. Ожидаемое колебание будет составлять несколько гривен за литр. Также может вырасти стоимость хлеба — часть посевов пшеницы была потеряна из-за весенних заморозков.

Однако, как отмечают экономисты, окончательные выводы делать слишком рано: ситуация зависит от августовской погоды и конечного объема сбора. В свою очередь стоимость муки и масла зависит еще и от цен на энергию, оплату труда и логистических затрат.

Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 августа вызвано комплексом внутренних и внешних факторов, часть которых еще формируется.

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