Підвищення цін на електроенергію в Харкові з 1 серпня торкнеться не всіх споживачів.

Підвищення цін на електроенергію в Харкові з 1 серпня охопить лише окрему категорію, тому поки не варто панікувати, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Підвищення цін на електроенергію в Харкові з 1 серпня почне діяти у години вечірнього піку. Максимально допустима вартість зросте в 1,67 раза. Таке рішення було ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Цінові зміни стосуватимуться лише одного проміжку доби — з 17:00 до 23:00. Саме в цей час навантаження на енергосистему є найбільшим.

У рамках нового регулювання:

на ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) ціна зросте з 9 000 грн до 15 000 грн за МВт⋅год;

на балансуючому ринку — з 10 000 гривень до 16 000 гривень за МВт⋅год.

Підвищення цін на електроенергію в Харкові з 1 серпня не торкнеться побутових споживачів напряму, адже для населення діє фіксований тариф — 4,32 грн за кВт⋅год. Його регулює держава в межах механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків).

Натомість зростання «прайс-кепів» безпосередньо зачіпає промисловість і бізнес. Витрати підприємств на електроенергію можуть зрости, що потенційно призведе до підвищення цін на товари та послуги — тобто матиме непрямий вплив на споживачів через інфляційний тиск.

За словами Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова, головна мета такого кроку — покриття дефіциту електроенергії за рахунок імпорту.

Водночас на початку липня було збільшено і граничну потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС — з 650 МВт до 900 МВт.

За даними Омельченка, у червні 2025 року ціна електроенергії досягала верхньої межі лише у 13% годин доби, у липні — вже у 16% годин. Прогноз на серпень — до 25% годин у вечірній час.

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