Якщо особі буде відмовлено у наданні грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі, вона має право оскаржити це рішення у судовому порядку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі буде надана частині українців до Дня Незалежності, проте для отримання виплат потрібно відповідати певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба у ПФУ.

Йдеться насамперед про пенсіонерів, які мають статус учасників бойових дій, зазнали поранень або переслідувань під час Революції Гідності, а також про осіб, яких у дитячому або підлітковому віці було ув’язнено — зокрема в концтаборах, гетто чи інших місцях примусового утримання.

Для таких громадян передбачено грошову допомогу у Запоріжжі в розмірі 1000 гривень. Ці кошти автоматично зараховуються разом із пенсією за серпень — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Окрім цього, найвищу допомогу — 3100 гривень — отримають ті, хто має особливі заслуги перед Україною, що підтверджені відповідними державними документами.

Також передбачена грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі для осіб з інвалідністю, яка виникла внаслідок воєнних дій. Розмір грошової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності:

для осіб із першою групою — 3100 грн;

для другої групи — 2900 грн;

для третьої групи — 2700 грн.

Окрема виплата у розмірі 650 гривень передбачена для родичів загиблих військових. Ще 450 гривень отримають колишні учасники війни, колишні в’язні, особи, яких було вивезено на примусові роботи, а також діти партизанів.

Усі вищезгадані категорії пенсіонерів отримають виплати автоматично — до двадцять четвертого серпня. Їм не потрібно подавати заяви чи особисто звертатися до установ.

Інший порядок передбачений для тих ветеранів, які наразі проходять військову службу або офіційно працевлаштовані. У таких випадках кошти перераховуються через військову частину або роботодавця. Подати заяву має безпосередньо командир частини або керівник підприємства, установи, де працює ветеран.

Якщо особа має право на допомогу, але наразі не є пенсіонером і не працює, — вона може самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це необхідно зробити до першого серпня.

Подати заяву можна трьома способами:

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду або ЦНАПу за місцем проживання;

надіславши документи поштою до відповідного територіального управління Пенсійного фонду;

скориставшись електронним порталом послуг Пенсійного фонду.

У заяві необхідно вказати:

паспортні дані та ідентифікаційний код;

номер банківського рахунку;

дані з посвідчення, яке підтверджує право на грошову допомогу.

Якщо особі буде відмовлено у наданні виплати, вона має право оскаржити це рішення у судовому порядку. У скарзі слід обґрунтувати, які саме права було порушено та чому рішення вважається необґрунтованим.

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