Если лицу будет отказано в предоставлении денежной помощи для пенсионеров в Запорожье, оно вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье будет предоставлена части украинцев ко Дню Независимости, однако для получения выплат нужно соответствовать определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба в ПФУ .

Речь идет прежде всего о пенсионерах, имеющих статус участников боевых действий, получили ранения или преследования во время Революции Достоинства, а также о лицах, которых в детском или подростковом возрасте заключили — в частности в концлагерях, гетто или других местах принудительного содержания.

Для таких граждан предусмотрена денежная помощь в Запорожье в размере 1000 гривен. Эти средства автоматически зачисляются вместе с пенсией за август — обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Кроме того, наивысшую выплату — 3100 гривен — получат те, кто имеет особые заслуги перед Украиной, подтвержденные соответствующими государственными документами.

Также предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Запорожье для лиц с инвалидностью, возникшей в результате военных действий. Размер денежной поддержки зависит от установленной группы инвалидности:

для лиц с первой группой – 3100 грн;

для второй группы - 2900 грн;

для третьей группы - 2700 грн.

Отдельная выплата в размере 650 гривен предусмотрена родственникам погибших военных. Еще 450 гривен получат бывшие участники войны, бывшие заключенные, лица, вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан.

Все вышеупомянутые категории пенсионеров получат выплаты автоматически до двадцать четвертого августа. Им не нужно подавать заявления или лично обращаться в учреждения.

Другой порядок предусмотрен для тех ветеранов, которые проходят военную службу или официально трудоустроены. В таких случаях средства перечисляются через воинскую часть или работодателя. Подать заявление непосредственно командир части или руководитель предприятия, учреждения, где работает ветеран.

Если лицо имеет право на помощь, но пока не является пенсионером и не работает, он может самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это нужно сделать до первого августа.

Подать заявление можно тремя способами:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАПа по месту жительства;

отправив документы по почте в соответствующее территориальное управление Пенсионного фонда;

воспользовавшись электронным порталом услуг Пенсионного фонда.

В заявлении необходимо указать:

паспортные данные и идентификационный код;

номер банковского счета;

данные по удостоверению, подтверждающему право на денежную помощь.

Если лицу будет отказано в выплате, оно имеет право обжаловать это решение в судебном порядке. В жалобе следует обосновать, какие права были нарушены и почему решение считается необоснованным.

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