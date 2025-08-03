Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі стає справжнім рятувальним колом для людей, які опинилися в сладних обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає можливість отримати базову підтримку у вигляді ваучерів на гігієнічні товари, які можна буде придбати в магазинах АТБ, повідомляє Politeka.

Програму гуманітарної допомоги для пенсіонерів надає благодійна організація Карітас Кривий Ріг за підтримки міжнародного партнера Caritas Norge.

Цей проєкт не є першим у роботі Карітасу, однак саме зараз він має особливе значення. Через війну тисячі людей втратили можливість забезпечити собі навіть елементарні речі, які раніше здавались буденними.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі покликана полегшити повсякденне життя тим, хто втратив стабільність і опинився у скруті. Тому вони почнуть видачу спеціальних ваучерів, які можна використати у магазинах мережі АТБ для купівлі гігієнічних засобів.

Право на участь у програмі мають особи, які належать до однієї з трьох категорій. Йдеться про людей з інвалідністю першої групи, про лежачих хворих, які потребують стороннього догляду, а також про родини, де виховують дитину з інвалідністю.

Також потрібно відповідати ще одній з умов. Перш за все, підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які переїхали і наразі проживають в нашому регіоні.

Другою категорією є місцеві мешканці, які зазнали втрат або поранень унаслідок бойових дій. У таких випадках обов’язково потрібно мати документи, що підтверджують пошкодження житла або тілесні ушкодження. Це може бути акт огляду зруйнованого будинку чи медична довідка про поранення.

Реєстрація у програмі дуже проста. Щоб дізнатися більше або записатися, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Карітасу за номером 0 800 336 734. Лінія працює в будні дні з 10:00 до 16:00. Дзвінки безкоштовні.

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