Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге становится настоящим спасательным кругом для людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге подразумевает возможность получить базовую поддержку в виде ваучеров на гигиенические товары, которые можно будет приобрести в магазинах АТБ, сообщает Politeka.

Программу гуманитарной помощи для пенсионеров предоставляет благотворительная организация Каритас Кривой Рог при поддержке международного партнера Caritas Norge.

Этот проект не первый в работе Каритаса, однако именно сейчас он имеет особое значение. из-за войны тысячи людей потеряли возможность обеспечить себе даже элементарные вещи, которые раньше казались обычными.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге призвана облегчить повседневную жизнь тем, кто потерял стабильность и оказался в беде. Поэтому они приступят к выдаче специальных ваучеров, которые можно использовать в магазинах сети АТБ для покупки гигиенических средств.

Право на участие в программе имеют лица, относящиеся к одной из трех категорий. Речь идет о людях с инвалидностью первой группы, о лежачих больных, нуждающихся в постороннем уходе, а также о семьях, где воспитывают ребенка с инвалидностью.

Также нужно соответствовать еще одному из условий. Прежде всего, поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, переехавшие и проживающие в нашем регионе.

Второй категорией являются местные жители, которые понесли потери или ранения в результате боевых действий. В таких случаях обязательно необходимо иметь документы, подтверждающие повреждение жилья или телесные повреждения. Это может быть акт осмотра разрушенного дома или медицинская справка о ранении.

Регистрация в программе очень проста. Чтобы узнать больше или записаться, нужно позвонить по телефону на горячую линию Каритасу по номеру 0 800 336 734. Линия работает в будние дни с 10:00 до 16:00. Звонки бесплатные.

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