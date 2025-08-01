Відкрито реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом "Карітас-Спес", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду у Фейсбук.

Відкрито реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області в межах проєкту Emergency Appeal 2025, який спрямований на підтримку жителів, що постраждали внаслідок бойових дій.

Ця програма реалізується для допомоги людям із прифронтових районів, які опинилися у скрутному становищі та ще не отримували підтримки від інших організацій або ж отримали її частково.

Проєкт охоплює низку територіальних громад, де велися або ведуться активні бойові дії, і підтримує постраждалих у рамках визначених умов. Основна мета — надати грошову допомогу тим, хто цього найбільше потребує, і чия ситуація відповідає критеріям уразливості, затвердженим організаторами ініціативи.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області можуть мешканці, які нещодавно пережили надзвичайну подію, пов’язану з війною. До таких обставин належать:

повна або часткова втрата житла чи іншого майна внаслідок бойових дій, а також отримання тілесних ушкоджень, що сталися не більше ніж тридцять днів тому;

евакуація або самостійне переселення в безпечніші регіони на підставі офіційного розпорядження, яка відбулася не пізніше тридцяти днів до моменту звернення.

У випадку, якщо ці події трапилися більш ніж тридцять днів тому, на жаль, допомога не надається, оскільки програма має чіткі часові обмеження.

Територіальний перелік громад, які підпадають під дію проєкту, охоплює п’ять районів. Серед них:

у Харківському районі — Малоданилівська, Дергачівська, Липецька, Циркунівська громади;

у Куп’янському районі — Куп’янська, Великобурлуцька, Дворічанська, Шевченківська, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куриліська, Петропавлівська громади;

у Чугуївському районі — Чугуївська, Малинівська, Новопокровська, Старосалтівська, Чкалівська, Печенізька, Вовчанська громади;

в Ізюмському районі — Борівська, Гороховатська, Ізюмська, Першотравнева, Підвисочанська, Підлиманська, Піско-Радьківська громади;

у Богодухівському районі — Золочівська селищна рада.

Фінансова підтримка не надається тим, хто вже отримував допомогу від інших благодійних організацій упродовж останніх трьох місяців. Інформація про це перевіряється, тож заявників просять бути чесними та з повагою ставитися до праці координаторів проєкту.

Грошова допомога становить 10800 на одну особу, що розраховується як три щомісячні виплати по 3600 гривень. Максимально може бути профінансовано до чотирьох осіб в межах одного домогосподарства. Таким чином, загальна сума може сягати сорока трьох тисяч двохсот гривень на родину.

Щоб подати заявку, кожен учасник повинен надати низку документів. Обов’язковими є:

паспорт громадянина України або ID-картка, також підходить посвідка на тимчасове проживання;

банківські реквізити у форматі IBAN (двадцять сім цифр);

ідентифікаційний код платника податків (ІПН);

довідка внутрішньо переміщеної особи, що підтверджує факт евакуації протягом останніх тридцяти днів (для тих, хто був евакуйований).

Допускається подача електронних документів через мобільний застосунок «Дія».

Також для підтвердження соціальної вразливості необхідно надати щонайменше два документи, які підтверджують складні життєві обставини. Перелік таких документів організатори надають окремо — він доступний у вигляді зображень або інформаційних довідок під час реєстрації.

Гаряча лінія для отримання консультацій працює з понеділка по п’ятницю з десятої ранку до третьої години дня. Звернутися можна за телефоном: нуль шістдесят сім, три нуль вісім, п’ятдесят два, дев’яносто дев’ять.

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