Открыта регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом "Каритас-Спес", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Открыта регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области в рамках проекта Emergency Appeal 2025, который направлен на поддержку пострадавших в результате боевых действий жителей.

Эта программа реализуется для помощи людям из прифронтовых районов, которые оказались в затруднительном положении и еще не получали поддержки от других организаций или получили ее частично.

Проект включает ряд территориальных общин, где велись или ведутся активные боевые действия, и поддерживает пострадавших в рамках определенных условий. Основная цель — предоставить денежную помощь тем, кто в этом больше нуждается, и чья ситуация отвечает критериям уязвимости, утвержденным организаторами инициативы.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области могут жители, недавно пережившие чрезвычайное событие, связанное с войной. К таким обстоятельствам относятся:

полная или частичная потеря жилья или иного имущества в результате боевых действий, а также получение телесных повреждений, которые произошли не более тридцати дней назад;

эвакуация или самостоятельное переселение в более безопасные регионы на основании официального распоряжения, состоявшейся не позднее тридцати дней до момента обращения.

В случае, если эти события случились более тридцати дней назад, к сожалению, выплата не предоставляется, поскольку программа имеет четкие временные ограничения.

Территориальный перечень общин, подпадающих под действие проекта, охватывает пять районов. Среди них:

в Харьковском - Малоданиловская, Дергачевская, Липецка, Циркуновская общины;

в Купянском - Купянская, Великобурлукская, Дворичанская, Шевченковская, Ольхуватская, Кондрашовская, Курилишская, Петропавловская общины;

в Чугуевском - Чугуевская, Малиновская, Новопокровская, Старосалтовская, Чкаловская, Печенежская, Волчанская общины;

в Изюмском районе - Боровская, Горохватская, Изюмская, Первомайская, Подвысочанская, Подлиманская, Песко-Радьковская общины;

в Богодуховском районе - Золочевский поселковый совет.

Финансовая поддержка не предоставляется тем, кто уже получал деньги от других благотворительных организаций за последние три месяца. Информация об этом проверяется, поэтому заявителей просят быть честными и с уважением относиться к работе координаторов проекта.

Денежная помощь составляет 10800 на одного человека, рассчитывается как три ежемесячных выплаты по 3600 гривен. Максимально могут быть профинансированы до четырех человек в пределах одного домохозяйства. Таким образом, общая сумма может достигать сорока трех тысяч двухсот гривен на семью.

Чтобы подать заявку, каждый участник должен предоставить ряд документов. Обязательны:

паспорт гражданина Украины или ID-карта, также подходит вид на временное проживание;

банковские реквизиты в формате IBAN (двадцать семь цифр);

идентификационный код налогоплательщика (ИНН);

справка внутренне перемещенного лица, подтверждающая факт эвакуации за последние тридцать дней (для тех, кто был эвакуирован).

Допускается подача электронных документов через мобильное приложение "Дія".

Также для подтверждения социальной уязвимости необходимо предоставить не менее двух документов, подтверждающих сложные жизненные обстоятельства. Список таких документов организаторы предоставляют отдельно — он доступен в виде изображений или информационных справок при регистрации.

Горячая линия для получения консультаций работает с понедельника по пятницу с десяти утра до трех часов дня. Обратиться можно по телефону: ноль шестьдесят семь, три ноль восемь, пятьдесят два, девяносто девять.

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