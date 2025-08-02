Безкоштовне житло для переселенців у Одесі також доступне через гарячі лінії або за умови звернення до гуманітарних центрів.

Безкоштовне житло для переселенців у Одесі можна знайти за підтримки державних ініціатив та волонтерських платформ, інформує Politeka.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з даними, проживання безкоштовно для внутрішньо переміщених осіб надається фізичними особами, а також установами різної форми власності — приватної, комунальної або державної.

Зручний пошук доступний через платформу «Там, де вас чекають», яка показує кількість доступних місць, наявність приміщень для проживання у конкретному регіоні, контактні номери центрів для розміщення.

Щоб знайти приватний будинок або іншу домівку, створено сервіс «Прихисток». Для цього слід перейти на сайт, вибрати опцію «Знайти житло», вказати країну, область, кількість осіб і склад сім’ї. Після цього можна ознайомитися з варіантами та зв’язатися з власниками.

Ще один ресурс – волонтерська ініціатива «Допомагай». Вона працює за схожим принципом – люди, готові приймати переселенців, залишають пропозиції для різних категорій.

Окрім цього, допомогу надають органи місцевого самоврядування та військові адміністрації. Вони розміщують переселенців у пунктах компактного проживання. Потребу в житлі можна заявити під час евакуації або після прибуття, звернувшись до уповноважених представників.

Безкоштовне житло для переселенців у Одесі також доступне через гарячі лінії або за умови звернення до гуманітарних центрів.

Рішення про тимчасове розміщення ухвалюється індивідуально, тож важливо заздалегідь уточнювати всі умови з приймаючою стороною.

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