Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе также доступно через горячие линии или при условии обращения в гуманитарные центры.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе можно найти при поддержке государственных инициатив и волонтерских платформ, сообщает Politeka.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Согласно данным, проживание бесплатно для внутренне перемещенных лиц предоставляется физическими лицами, а также учреждениями разных форм собственности — частной, коммунальной или государственной.

Удобный поиск доступен через платформу «Там, де вас чекають», которая показывает количество доступных мест, наличие жилых помещений в конкретном регионе, контактные номера центров для размещения.

Чтобы найти частный дом, создан сервис «Прихисток». Для этого нужно перейти на сайт, выбрать опцию «Найти жилье», указать страну, область, количество человек и состав семьи. После этого можно ознакомиться с вариантами и связаться с владельцами.

Еще один ресурс – волонтерская инициатива «Допомагай». Она работает по схожему принципу – люди, готовые принимать переселенцев, оставляют предложения для разных категорий.

Кроме того, помощь оказывают органы местного самоуправления и военные администрации. Они размещают переселенцев в пунктах компактного проживания. Потребность в жилье можно заявить во время эвакуации или по прибытии, обратившись к уполномоченным представителям.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе также доступно через горячие линии или при условии обращения в гуманитарные центры.

Решение о временном размещении принимается индивидуально, поэтому важно заранее уточнять все условия с принимающей стороной.

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