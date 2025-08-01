Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області сьогодні залишається одним із найпотрібніших напрямів підтримки для громадян.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області пропонують місцеві мешканці, які відкрили двері своїх осель для тих, хто через бойові дії залишився без дому, повідомляє Politeka.

Інформацію публікує сайт «Допомагай».

У Золотоніському районі господарі готові поселити людей поважного віку, які мають досвід проживання у сільських умовах. Будинок у хорошому стані, облаштований меблями, має як пічне, так і газове опалення. Є кухня, окрема спальня, простора вітальня, а також водопровід у приміщенні та на подвір’ї.

Додатково — колодязь, душ під відкритим небом, госпспоруди, город і плодовий сад. Власники надають перевагу родині без залежностей, що цінує спокій та природу. Село має хорошу інфраструктуру: дитячий садок, магазин, медпункт, аптека, школа, асфальтовані дороги.

У селі Легедзине, Тальнівського району, доступна окрема кімната в приватному будинку для жінки віком від 60 років. Комунальні витрати господар покриває самостійно. Пенсіонер, який надає помешкання, шукає співмешканку для спілкування і допомоги в побуті. Біля дому — затишний сад і спокійне оточення.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області сьогодні залишається одним із найпотрібніших напрямів підтримки для громадян, які вимушено перемістилися.

До слова, на платформі «Допомагай» також можна дізнатися про наявність гуманітарної підтримки, медичні ініціативи, волонтерську допомогу й інші пропозиції.

Актуальні пропозиції оновлюються регулярно, тому радимо українцям, які потребують підтримки, стежити за новинами на платформі.

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