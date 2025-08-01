Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области сегодня остается одним из самых необходимых направлений поддержки граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагают местные жители, которые открыли двери своих домов для тех, кто из-за боевых действий остался без дома, сообщает Politeka.

Информацию публикует сайт «Допомагай».

В Золотоношском районе хозяева готовы поселить людей преклонных лет, имеющих опыт проживания в сельских условиях. Дом в хорошем состоянии, обустроен мебелью, имеет как печное, так и газовое отопление. Есть кухня, отдельная спальня, просторная гостиная, а также водопровод в помещении и во дворе.

Дополнительно – колодец, душ под открытым небом, хозпостройки, огород и плодовый сад. Владельцы предпочитают семью без зависимостей, что ценит покой и природу. У деревни хорошая инфраструктура: детский сад, магазин, медпункт, аптека, школа, асфальтированные дороги.

В селе Легедзино, Тальневского района, доступна отдельная комната в частном доме для женщины от 60 лет. Коммунальные расходы владелец покрывает без помощи других. Пенсионер, который предоставляет квартиру, ищет сожительницу для общения и помощи в быту. У дома — уютный сад и спокойная обстановка.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области сегодня остается одним из самых нужных направлений поддержки для вынужденно переместившихся граждан.

К слову, на платформе «Помоги» также можно узнать наличие гуманитарной поддержки, медицинские инициативы, волонтерскую помощь и другие предложения.

Актуальные предложения обновляются регулярно, поэтому советуем украинцам, нуждающимся в поддержке, следить за новостями на платформе.

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