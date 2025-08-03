Синоптики розповіли прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня та розкрили, чого очікувати.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня зробили синоптики та розповіли, які погодні сюрпризи чекати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня. Розпочнеться все зі прохолодної пори та опадів. У понеділок 4-ого числа: протягом усього дня у місті буде триматися хмарна пора. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. Температура повітря сягне максимум +24°C.

У вівторок, 5.08: стане тепліше, повітря прогріється до +29°C. Ранкові хмари затримаються у місті до вечора, а потім розсіються. Без опадів. Наші пращури помітили, що туман зранку – буде багато грибів, а якщо випав увечері – встановиться гарна пора.

Середа, 6.08: небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температурні коливання — від +20 до +29°C. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: "Який день на другий Спас, така і Покрова".

Четвер, 7 серпня: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +20…+26°C.

У п’ятницю, 8.08: очікується ясна пора, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +17…+25°C.

Субота, 9.08: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Температура коливатиметься від +16 до +25°C.

У неділю 10.08: ясно очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +17 до +26°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня обіцяє відступ спеки, стопчики термометра підуть вниз.

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