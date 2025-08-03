Синоптики рассказали прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа и раскрыли, чего ожидать.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа устроили синоптики и рассказали, какие погодные сюрпризы ждать, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа. Начнется все с прохладного времени и осадков. В понедельник 4 числа: в течение всего дня в городе будет держаться облачная пора. Сильный дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее. Температура воздуха достигает максимума +24°C.

Во вторник, 5.08: станет теплее, воздух прогреется до +29°C. Утром облака задержатся в городе до вечера, а затем рассеются. Без осадков. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Среда, 6.08: небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температурные колебания от +20 до +29°C. Погода в этот день указывала на предстоящую осень: "Какой день на второй Спас, такова и Покрова".

Четверг, 7 августа: ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +20…+26°C.

В пятницу, 8.08: ожидается ясное время, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +17…+25°C.

Суббота, 9:08: утром небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без дождей. Температура будет колебаться от +16 до +25°C.

В воскресенье 10.08: ясно ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. Температурные показатели от +17 до +26°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа сулит отступление жары, стопчики термометра пойдут вниз.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.