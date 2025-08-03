Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня обіцяє полегшення для містян після спекотного тижня.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 серпня зробили синоптики та розповіли, чи відступить спека, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори та опадів. У понеділок 4-ого числа: день та вечір триматимуться ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Уночі піде дуже сильний дощ із грозою, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря сягне максимум +28°C.

У вівторок, 5.08: повітря прогріється до +31°C. Ясному ранку у місті прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися.

Середа, 6.08: усю добу утримається ясна пора. Без опадів. Температурні коливання — від +21 до +31°C. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: "Який день на другий Спас, така і Покрова".

Четвер, 7 серпня: на небі не буде жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +21…+27°C.

У п’ятницю, 8.08: спека почне спадати, ранок обіцяють безхмарний, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +18…+26°C.

Субота, 9.08: початок доби буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Температура коливатиметься від +17 до +26°C.

У неділю 10.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температурні показники — від +18 до +27°C. У давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через два-три дні. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня обіцяє відступ спеки, яка нещодавно мучала містян.

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