Прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа обещает облегчение для горожан после жаркой недели.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 4 по 10 августа сделали синоптики и рассказали, отступит ли жара, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 4 по 10 августа. Начнется все с жаркой поры и осадков. В понедельник 4 числа: день и вечер будут держаться ясными, придя на смену пасмурному утру. Ночью пойдет очень сильный дождь с грозой, который к утру закончится. Больше осадков не предполагается. Температура воздуха достигает максимума +28°C.

Во вторник, 5.08: воздух прогреется до +31°C. Утром в городе придет на смену пасмурный день, но вечером облака должны рассеяться.

Среда, 6.08: все сутки удержится ясное время. Без осадков. Температурные колебания от +21 до +31°C. Погода в этот день указывала на предстоящую осень: "Какой день на второй Спас, такова и Покрова".

Четверг, 7 августа: на небе не будет ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +21…+27°C.

В пятницу, 8.08: жара начнет спадать, утро обещают безоблачное, и к концу дня небо будет ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +18…+26°C.

Суббота, 9.08: начало суток будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Температура будет колебаться от +17 до +26°C.

В воскресенье 10:08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Температурные показатели от +18 до +27°C. В старину заметили, что сильное мерцание звезд на восходе солнца предвещает дождь через два-три дня. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа обещает отступление жары, недавно мучившей горожан.

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