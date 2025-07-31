Зазначений графік відключення світла у Дніпрі на серпень може бути скоригований у разі технічних змін.

Оприлюднено графік відключення світла у Дніпрі на серпень: низка адрес залишиться без електропостачання упродовж кількох днів.

Заплановані технічні роботи проходитимуть із 04 до 07 серпня включно. За повідомленням, відключення триватимуть із 08:00 до 18:00 за конкретними локаціями.

4 числа без світла будуть: вул. Аеродром (13), Алли Горської (90), Каунаська (17), Робоча (67, 148, 152), Енергетична (20Б, 25), Макарова (18А, 18К, 22, 23, 26, 32), Квартальна (7Б, 12, 16, 20Б, 114).

5 числа — вул. Будівельників (37, 41), Макарова (2, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16), Призаводська (2, 4, 4А), Братів Горобців (57, 57А, 59, 66), Криворізька (2, 10), пров. Верстатобудівельний (3, 6К, 6Л), Фабрично-заводська (3, 3А), пр-т. Богдана Хмельницького (38, 38Б), Павла Чубинського (1, 3, 5, 5А).

6 числа — пров. Ізюмський (12, 14, 31–95 непарні, 109), Ізюмський другий (33), Братів Горобців (50, 50Г, 52, 52А), Театральна (5А).

7 числа — вул. Академіка Янгеля (19–33 непарні), Будівельників (13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21), Енергетична (8, 10, 12, 14, 10А), Новокримська (44, 46, 48), пров. Новокримський (1–8), Василя Сліпака (35А), Квартальна (41), Братів Горобців (56, 56А, 58), Павла Чубинського (4А, 4Г, 6А), Автозаводська (1), Ганни Німець (2, 2А, 4), Олексія Тищика (1–66), проїзд Шаховий (2–11).

Зазначений графік відключення світла у Дніпрі на серпень може бути скоригований у разі технічних змін.

Місцевим жителям рекомендується врахувати обмеження та планувати усі справи, що пов'язані з наявністю електрики, заздалегідь.

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