Указанный график отключения света в Днепре на август может быть скорректирован в случае технических изменений.

Обнародован график отключения света в Днепре на август: ряд адресов останется без электроснабжения в течение нескольких дней.

Планируемые технические работы будут проходить с 04 по 07 августа включительно. По сообщению, отключения будут продолжаться с 08:00 до 18:00 по конкретным локациям.

4 числа без электричества будут: Аэродром ул. (13), Алла Горская (90), Каунас (17), Робоча (67, 148, 152), Энергетическая (20Б, 25), Макарова (18А, 18К, 22, 23, 26, 32), Квартальная (7Б, 12, 16, 20Б, 114).

5 числа — ул. Будивельников. (37, 41), Макарова (2, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16), Призаводская (2, 4, 4А), Брат Горобцов (57, 57А, 59, 66), Криворожская (2, 10), пер. Верстатобудивильный (3, 6К, 6Л), Фабрично-заводская (3, 3А), просп. Богдана Хмельницкого. (38, 38Б), Павла Чубинский (1, 3, 5, 5А).

6-го — Изюмский проспект. (12, 14, 31–95 нечётно, 109), «Изюмский друг» (33), «Брат Горобцив» (50, 50Г, 52, 52А), «Театральная» (5А).

7-го — ул. Академика Янгеля. (19–33 нечетно), Будивельник (13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21), Энергетическая (8, 10, 12, 14, 10А), Новокрымская (44, 46, 48), Изюмский просп. Новокрымский (1–8), Василий Слипак (35А), Квартальная (41), Брат Горобцив (56, 56А, 58), Павел Чубинский (4А, 4Г, 6А), Автозаводская (1), Анна Нимец (2, 2А, 4), Алексей Тищик (1–66), Шаховый проезд (2–11).

Указанный график отключения света в Днепре на август может быть скорректирован в случае технических изменений.

Местным жителям рекомендуется учесть ограничения и планировать все дела, связанные с наличием электричества, заранее.

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