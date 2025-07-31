Повний графік відключення світла у Полтавській області на серпень українцям рекомендовано перевіряти на офіційних ресурсах.

Полтаваобленерго інформує графік відключення світла у Полтавській області на серпень, передає Politeka.

Інформацію про це розмістила Скороходівська селищна рада.

У понеділок, 4 серпня 2025 року, у кількох населених пунктах області заплановане тимчасове припинення електропостачання. Без світла залишаться мешканці села Филенкове (вулиці Вишнева, Миру, Садова, Центральна), де виконуватимуть капітальний ремонт та розчищення трас повітряних ліній. Також роботи проходитимуть на Затишній, Перемоги, Шевченка.

У смт Скороходове відключення передбачені через обслуговування трансформаторів — охоплюють вулиці Стрілець, Стрілецька, Першотравнева, Миру та б/н квартал ГП. Первозванівка (Лугова, Озерна, Центральна, Набережна), Петрівка (Дружби, Радгоспна, Григорія Сковороди, Шкільна, Незалежності, провулки Тихий, Зелений), Трудолюбівка (вул. Липова), Скибівка (Молодіжна, Привітна, Весняна, Перемоги, Затишна, Нова, пров. Тихий) — усі потрапили до переліку місць проведення робіт.

Також планові дії торкнуться сіл Майдан, Таверівка, Лозуватка та Чутове — через усунення дефектів обладнання. У Рябківці (Єдності, Польова, Дачна, Центральна, Миру, Молодіжна, Степова, Швидкого) та Шевченківці (Магістральна, Молодіжна) теж передбачене знеструмлення.

На 5 серпня перелік залишиться майже без змін — ті самі адреси, ідентичні причини: капремонт, профілактика, очищення трас.

Повний графік відключення світла у Полтавській області на серпень українцям рекомендовано перевіряти на офіційних ресурсах Полтаваобленерго.

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