Доплати для пенсіонерів у Полтавській області з 1 серпня передбачені чинним законодавством, йдеться про цілу низку надбавок, повідомляє Politeka.net.

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Одна з ключових доплат для пенсіонерів у Полтавській області з 1 серпня, на яку можуть розраховувати українці, — це вікова надбавка. Її надають громадянам, яким протягом цього місяця виповнюється 70, 75 або 80 років. Проте існує важлива умова: основна пенсія такої особи не повинна перевищувати встановлений поріг, який на 2025 рік становить 10 тисяч 340 грн 35 копійок.

Розмір залежить від вікової категорії. Пенсіонери, які досягли 70 років, але ще не перетнули межу 75-річчя, отримають надбавку, що може сягати до трьохсот гривень щомісяця. Ті, хто вже відзначив 75-річний ювілей, але ще не досяг 80 років, матимуть право на підвищення пенсії у розмірі до чотириста п’ятдесяти шести гривень. А найстарші пенсіонери — ті, кому вже виповнилося 80 років і більше, — можуть розраховувати на щомісячну надбавку до п’ятисот сімдесяти гривень.

Окрім вікової доплати для пенсіонерів у Полтавській області з 1 серпня, передбачена ще одна важлива грошова допомога — одноразова виплата до Дня Незалежності України.

Вона буде нарахована деяким категоріям пенсіонерів у сумах, що варіюються від чотирьохсот п’ятдесяти до трьох тисяч ста гривень. Особливо зручно, що пенсіонери, які вже перебувають на обліку в Пенсійному фонді України як отримувачі пенсій або довічного грошового утримання, не повинні звертатися із додатковими заявами. Виплата буде нарахована автоматично, без будь-яких додаткових дій з боку громадян.

Окрему категорію надбавок становлять доплати для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або проживали в зоні радіоактивного забруднення. У 2025 році для таких громадян передбачена щомісячна допомога, що дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які не працюють. Цей показник наразі становить дві тисячі триста шістдесят одну гривню.

Отримати цю надбавку можуть ті пенсіонери, які на момент трагедії — тобто 26 квітня 1986 року — мешкали в зоні обов’язкового або добровільного відселення, або проживали там у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Також право на виплату мають особи, які офіційно визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають відповідний статус.

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