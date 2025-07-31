Украинцы могут рассчитывать на доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 августа.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 августа предусмотрены действующим законодательством, говорится о ряде надбавок, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию для украинцев пожилого возраста.

Одна из ключевых доплат для пенсионеров в Полтавской области с 1 августа, на которую могут рассчитывать украинцы, — это возрастная надбавка. Ее предоставляют гражданам, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 или 80 лет. копеек.

Размер зависит от возрастной категории. Украинцы, достигшие 70 лет, но еще не пересекшие предела 75-летия, получат надбавку, которая может достигать трехсот гривен ежемесячно. Те, кто уже отметил 75-летний юбилей, но еще не достиг 80 лет, будут иметь право на повышение пенсии в размере до четырехсот пятидесяти шести гривен. А самые старшие — те, кому уже исполнилось 80 лет и больше, — могут рассчитывать на ежемесячную прибавку в пятьсот семьдесят гривен.

Кроме возрастной доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 августа предусмотрена еще одна важная денежная помощь — единовременная выплата ко Дню Независимости Украины.

Она будет начислена некоторым категориям украинцев в суммах, которые варьируются от четырехсот пятидесяти до трех тысяч гривен. Особенно удобно, что пенсионеры, которые уже состоят на учете в Пенсионном фонде Украины как получатели пенсий или пожизненного денежного содержания, не должны обращаться с дополнительными заявлениями. Выплата будет начислена автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан.

Отдельную категорию надбавок составляют доплаты для людей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС или проживавших в зоне радиоактивного загрязнения. В 2025 году для таких граждан предусмотрена ежемесячная помощь, равная прожиточному минимуму для неработающих. Этот показатель составляет две тысячи триста шестьдесят одну гривну.

Получить эту надбавку могут те пенсионеры, которые на момент трагедии, то есть 26 апреля 1986 года, проживали в зоне обязательного или добровольного отселения, или проживали там в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года. Также право на выплату имеют лица, официально признанные пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы и имеющие соответствующий статус.

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