Полный график отключения света в Полтавской области на август украинцам рекомендовано проверять на официальных ресурсах.

Полтаваоблэнерго информирует график отключения света в Полтавской области на август, передает Politeka.

Информацию об этом разместил Скороходовский поселковый совет.

В понедельник, 4 августа 2025 года, в нескольких населенных пунктах области запланировано временное прекращение электроснабжения. Без света останутся жители села Филенково (улицы Вишневая, Мира, Садовая, Центральная), где будут выполняться капитальный ремонт и расчистка трасс воздушных линий. Также работы будут проходить на улицах Уютной, Победы, Шевченко.

В пгт Скороходово отключения предусмотрены через обслуживание трансформаторов - охватывают улицы Стрелец, Стрелецкая, Первомайская, Мира и б/н квартал ГП. Первозвановка (Луговая, Озерная, Центральная, Набережная), Петровка (Дружбы, Совхозная, Григория Сковороды, Школьная, Независимости, переулки Тихий, Зеленый), Трудолюбовка (ул. Липовая), Скибовка (Молодежная, Приветная, Весенняя, Перешняка). все попали в список мест проведения работ.

Также плановые действия коснутся сел Майдан, Таверовка, Лозоватка и Чутово из-за устранения дефектов оборудования. В Рябковке (Единства, Полевая, Дачная, Центральная, Мира, Молодежная, Степная, Быстрого) и Шевченковке (Магистральная, Молодежная) тоже предусмотрено обесточивание.

На 5 августа список останется почти без изменений — те же адреса, идентичные причины: капремонт, профилактика, очистка трасс.

Полный график отключения света в Полтавской области на август украинцам рекомендовано проверять на официальных ресурсах Полтаваоблэнерго.

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