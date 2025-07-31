Графік відключення світла у Київській області на серпень може бути оновлено у разі змін обсягів або місць проведення профілактичних дій.

Графік відключення світла у Київській області на серпень передбачає тимчасове припинення електропостачання 1 та 2 числа, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у ДТЕК "Київські регіональні електромережі.

Такі обмеження пов’язані з проведенням запланованих технічних робіт, спрямованих на забезпечення стабільності мереж.

У компанії ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомили, що 1 серпня з 09:00 до 20:00 буде відключено електроенергію у місті Буча. Тимчасово без живлення залишаться об’єкти, розташовані на таких вулицях: Енергетиків, 12; Вокзальна, 115; Нове Шосе; Чорних Запорожців, 1; Яснополянська.

На наступний день, 2 серпня, у селі Мироцьке Бучанського району обмеження електропостачання торкнеться вулиці Соборної. Роботи проводитимуться з 09:00 до 20:00.

Окремо варто зазначити, що частина мешканців Києва досі залишається без електрики через наслідки обстрілу, який стався в ніч на 31 липня. Через пошкодження трансформаторної підстанції, яка забезпечувала живленням багатоквартирні будинки, 464 родини у семи будинках залишились без електропостачання. Фахівці продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки та поступовим відновленням подачі живлення.

Мешканцям, які потрапили до переліку відключень, рекомендують заздалегідь врахувати графік і підготуватись до періоду без світла. Графік відключення світла у Київській області на серпень може бути оновлено у разі змін обсягів або місць проведення профілактичних дій.

Жителям рекомендують планувати свої справи відповідно до ситуації, яка склалася.

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