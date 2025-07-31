График отключения света в Киевской области на август может быть обновлен при изменении объемов или мест проведения профилактических действий.

График отключения света в Киевской области на август предусматривает временное прекращение электроснабжения 1 и 2 числа, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Такие ограничения связаны с проведением планируемых технических работ, направленных на обеспечение стабильности сетей.

В компании ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили, что 1 августа с 09:00 до 20:00 будет отключена электроэнергия в городе Буча. Временно без питания останутся объекты, расположенные на следующих улицах: Энергетиков, 12; Вокзальная, 115; Новое Шоссе; Черных Запорожцев, 1; Яснополянская.

На следующий день, 2 августа, в селе Мироцкое Бучанского района ограничение электроснабжения коснется улицы Соборной. Работы будут проводиться с 09:00 до 20:00.

Отдельно стоит отметить, что часть жителей Киева до сих пор остается без электричества из-за последствий обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля. Из-за повреждений трансформаторной подстанции, которая обеспечивала питанием многоквартирные дома, 464 семьи в семи домах остались без электроснабжения. Специалисты продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и постепенным возобновлением подачи питания.

Жителям, попавшим в список отключений, рекомендуют заранее учесть график и подготовиться к периоду без света. График отключения света в Киевской области на август может быть обновлен при изменении объемов или мест проведения профилактических действий.

Жителям рекомендуют планировать свои дела в соответствии с сложившейся ситуацией.

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