Графік відключення газу у Вінницькій області на серпень вводиться для підтримки технічного стану мереж у належному вигляді.

Графік відключення газу у Вінницькій області на серпень уже оприлюднено, повідомляє Politeka.

Опублікувала його Вінницька філія "Газмережі".

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газорозподільних мережах, відповідно до затвердженого плану, буде тимчасово припинено подачу палива в окремих населених пунктах.

Так, 4 серпня з 09:00 до 16:00 без газу залишаться мешканці сіл Степанки та Талалаї, що входять до Погребищенської громади.

Із 08:00 11 числа до 17:00 18 серпня подачу зупинять у селищі Вапнярка, селах Колоденка та Вербова Вапнярської громади; у селищі Томашпіль (вулиці Виноградна, Білянська, Яна Чорного, Лугова, Гоголя, Калинова), а також у селах Липівка, Яришівка, Комаргород, Комаргородське, Жолоби, Горишківка, Вапнярки, Паланка та Кислицьке Томашпільської громади.

З 11 по 25 число (08:00–17:00) обмеження стосуватиметься сіл Антопіль, Високе, Марківка Вапнярської громади; Городківка, Теклівка, Висока Гребля Городківської громади, а також вул. Залізнична в селі Комаргород Томашпільської громади.

Графік відключення газу у Вінницькій області на серпень вводиться для підтримки технічного стану мереж у належному вигляді. Відновлення відбуватиметься поступово — після завершення всіх необхідних дій.

Прохання до мешканців: перекрити крани на трубах перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників Вінницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» до своїх домівок. Відновлення можливе тільки за наявності мешканців у помешканнях.

Жителям варто заздалегідь спланувати свої справи, які пов'язані з наявністю блакитного палива.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.