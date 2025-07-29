Місцевим мешканцям варто знати про заплановане підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

В одній з громад у Вінницькій області оголосили про намір підвищити тарифи на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на офіційній сторінці Козятинської громади у Фейсбук. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стосується як жителів Козятина, так і мешканців селища Залізничне.

Нові розцінки можуть торкнутися сфери збирання та перевезення побутових відходів. Цю інформацію оприлюднило КП "Чисте місто", посилаючись на вимоги чинного законодавства та наказ Міністерства регіонального розвитку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пояснюють необхідністю підтримання належного санітарного стану. У місті не приховують, що нинішні розцінки вже не відповідають реальним витратам.

Востаннє вартість переглядали у 2022 році. За цей час зросли ціни на пальне, технічне обслуговування, заробітну плату та інші ресурси. Через це комунальники звернулись із заявкою на перерахунок. На сайті міськради пояснюють, що всі дії відбуваються відповідно до постанови Кабінету Міністрів під номером 1031.

Цей документ регулює порядок розрахунку середньозваженої ціни на управління побутовими відходами, а також визначає формулу ціноутворення для збирання, перевезення, відновлення і видалення сміття.

У ньому прописані правила для усіх громад, тож підстави для змін є юридично обґрунтованими. Також надається інформація про складові нової вартості, яка вже у планах.

Підприємство зауважує, що нинішні розцінки не покривають собівартості, а отже, не дають змоги утримувати стабільний санітарний рівень у місті. Окрім цього, збереження старої ціни вже суперечить нормативам, які встановлені у законодавстві.

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