Местным жителям следует знать о планируемом повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

В одной из общин в Винницкой области объявили о намерении повысить тарифы на коммунальные услуги , сообщает Politeka.

Об этом говорится на официальной странице Казатинского общества в Фейсбуке. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области касается как жителей Казатина, так и жителей Железнодорожного.

Новые расценки могут затронуть сферу сбора и перевозки бытовых отходов. Эту информацию обнародовало КП "Чистый город", ссылаясь на требования действующего законодательства и приказ Министерства регионального развития.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют необходимостью поддержания надлежащего санитарного состояния. В городе не скрывают, что нынешние расценки уже не соответствуют реальным затратам.

Последний раз стоимость пересматривали в 2022 году. За это время выросли цены на горючее, техническое обслуживание, заработную плату и другие ресурсы. Поэтому коммунальщики обратились с заявкой на перерасчет. На сайте горсовета объясняют, что все действия проходят в соответствии с постановлением Кабинета Министров под номером 1031.

Этот документ регулирует порядок расчета средневзвешенной цены на управление бытовыми отходами, а также определяет формулу ценообразования для сбора, перевозки, восстановления и удаления мусора.

В нем прописаны правила для всех общин, поэтому основания для изменений юридически обоснованы. Также предоставляется информация о составляющих новой стоимости, которая уже в планах.

Предприятие отмечает, что нынешние расценки не покрывают себестоимости, а значит, не позволяют удерживать стабильный санитарный уровень в городе. Кроме того, сохранение старой цены уже противоречит нормативам, установленным в законодательстве.

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Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

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