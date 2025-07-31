График отключения газа в Винницкой области на август вводится для поддержания технического состояния сетей в надлежащем виде.

График отключения газа в Винницкой области на август уже обнародован, сообщает Politeka.

Опубликовал его Винницкий филиал "Газсети".

В связи с проведением ремонтных работ на газораспределительных сетях, согласно утвержденному плану, будет временно прекращена подача топлива в отдельных населенных пунктах.

Так, 4 августа с 09:00 до 16:00 без газа останутся жители сел Степанки и Талалаи, входящих в Погребищенскую общину.

С 08:00 11 числа по 17:00 18 августа подачу остановят в поселке Вапнярка, селах Колоденко и Вербова Вапнярской общины; в поселке Томашполь (улицы Виноградная, Белянская, Яна Черного, Луговая, Гоголя, Калиновая), а также в селах Липовка, Ярышевка, Комаргород, Комаргородское, Желоба, Горышковка, Вапнярки, Паланка и Кислицкое Томашпольское общество.

С 11 по 25 число (08:00–17:00) ограничение касается сел Антополь, Высокое, Марковка Вапнярской общины; Городковка, Теклевка, Высокая Плотина Городковской общины, а также ул. Железнодорожная в селе Комаргород Томашпольского общества.

График отключения газа в Винницкой области на август вводится для поддержания технического состояния сетей в надлежащем виде. Восстановление будет происходить постепенно после завершения всех необходимых действий.

Просьба жителям: перекрыть краны на трубах перед газовыми приборами и обеспечить доступ работников Винницкого филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» к своим домам. Восстановление возможно только при наличии жильцов в жилых помещениях.

Жителям следует заранее спланировать свои дела, связанные с наличием голубого топлива.

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