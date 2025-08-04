Такі зміни мають забезпечити зручність для пасажирів, адже новий графік руху транспорту в Миколаєві враховує потреби раніше незабезпечених районів.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві включає запуск маршрутів і поповнення тролейбусного парку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міський голова Олександр Сєнкевич.

Вже з серпня запрацює новий автобусний напрямок, що з'єднає центр із мікрорайоном Велика Корениха, який раніше залишався без регулярного муніципального сполучення.

30 липня під час публічного звіту міський голова повідомив про заплановані оновлення. До наявного рухомого складу додадуть дев’ять тролейбусів з автономним живленням. Загальна кількість таких машин на маршрутах досягне сорока одиниць. Також міське автотранспортне підприємство отримає двадцять два нові автобуси з низьким рівнем підлоги. Закупівлю здійснено за процедурою тендера на суму чотири мільйони євро.

Передбачено створення 66 робочих місць у рамках впровадження вищезазначених змін. У Корабельному районі не проводитимуть монтаж нових контактних ліній. Натомість вже побудована зарядна інфраструктура дозволить використовувати транспорт без необхідності продовження електричних мереж.

Після введення в експлуатацію зарядної станції, що розташована поруч із заводом "Океан", планується ще один маршрут. Він пролягатиме об’їзною дорогою, забезпечуючи додаткове з’єднання між віддаленими районами міста. Автономний хід тролейбусів становить 20 кілометрів, що дозволяє їм працювати навіть без дротового живлення.

Такі зміни мають забезпечити зручність для пасажирів, адже новий графік руху транспорту в Миколаєві враховує потреби раніше незабезпечених районів.

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