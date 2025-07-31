У місті активно тривають роботи з відновлення дорожнього покриття, що стало причиною обмеження руху транспорту в Миколаєві

Українців попередили про обмеження руху транспорту в Миколаєві через масштабні ремонтні роботи на окремих відрізках доріг міста, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосила прес-служба Миколаївської міськради.

У місті активно тривають роботи з відновлення дорожнього покриття та обслуговування системи зливової каналізації.

На даний момент бригади комунального підприємства «ЕЛУ автодоріг» щоденно виконують комплексні роботи в різних районах міста. Працівники приділяють увагу не лише ремонту дорожнього покриття, а й підтримці належного стану зливових систем для запобігання підтопленням і покращення комфорту мешканців. Через це можливе обмеження руху транспорту в Миколаєві.

Зокрема виконуються такі роботи:

— на вулиці 6 Слобідській фахівці проводять прибирання території та відновлення бордюрів, які є важливою складовою дорожньої інфраструктури;

— на проспекті Центральному здійснюється фрезерування провалів асфальтового покриття для підготовки ділянок до подальшого ремонту;

— на вул. Прибузькій працівники очищають зливові решітки, що забезпечує належний відвід дощових і талих вод;

— на вул. Олексія Вадатурського проходить фрезерування аварійних, пошкоджених ділянок дорожнього полотна, що дозволить підвищити безпеку та зручність руху;

— на просп. Богоявленському вже здійснюється укладка нового шару асфальту, що значно покращить якість дороги;

— на вул. Маріупольській відбувається оновлення бордюрної лінії, що сприятиме більш ефективному водовідведенню і естетичному вигляду вулиці.

У зв’язку з проведенням ремонтів на деяких ділянках доріг можливі тимчасові обмеження руху транспорту в Миколаєві. Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути та бути максимально уважними і обережними біля зон, де ведуться роботи, щоб уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безперешкодне пересування для всіх учасників.

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