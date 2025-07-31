Украинцев предупредили об ограничении движения транспорта в Николаеве из-за масштабных ремонтных работ на отдельных отрезках дорог города, сообщает Politeka.net.
Об этом объявила пресс-служба Николаевского горсовета.
В городе активно продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия и обслуживанию системы ливневой канализации.
В настоящее время бригады коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» ежедневно выполняют комплексные работы в разных районах города. Работники уделяют внимание не только ремонту дорожного покрытия, но и поддержанию надлежащего состояния ливневых систем для предотвращения подтоплений и улучшения комфорта жильцов. Поэтому возможно ограничение движения транспорта в Николаеве.
В частности, выполняются следующие работы:
— на улице 6 Слободской специалисты проводят уборку территории и восстановление бордюров, являющихся важной составляющей дорожной инфраструктуры;
— на Центральном проспекте осуществляется фрезерование провалов асфальтового покрытия для подготовки участков к дальнейшему ремонту;
– на ул. Прибужские работники очищают ливневые решетки, обеспечивающие надлежащий отвод дождевых и талых вод;
– на ул. Алексей Вадатурский проходит фрезерование аварийных, поврежденных участков дорожного полотна, что позволит повысить безопасность и удобство движения;
- на просп. Богоявленскому уже осуществляется укладка нового слоя асфальта, что значительно улучшит качество дороги;
— по ул. Мариупольской происходит обновление бордюрной линии, что будет способствовать более эффективному водоотведению и эстетическому виду улицы.
В связи с проведением ремонтов на некоторых участках дорог возможны временные ограничения на движение транспорта в Николаеве. Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты и быть максимально внимательными и осторожными у зон, где ведутся работы, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить беспрепятственное передвижение для всех участников.
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