Такие изменения должны обеспечить удобство пассажирам, ведь новый график движения транспорта в Николаеве учитывает потребности ранее необеспеченных районов.

Новый график движения транспорта в Николаеве включает в себя запуск маршрутов и пополнение троллейбусного парка, сообщает Politeka.

Такую информацию дает городской голова Александр Сенкевич.

Уже с августа заработает новое автобусное направление, которое соединит центр с микрорайоном Большая Корениха, ранее остававшегося без регулярного муниципального сообщения.

30 июля во время публичного отчета городской голова сообщил о запланированных обновлениях. К имеющемуся подвижному составу прибавят девять троллейбусов с автономным питанием. Общее количество таких машин на маршрутах достигнет сорока единиц. Также городское автотранспортное предприятие получит двадцать два новых автобуса с низким уровнем пола. Закупка осуществлена по процедуре тендера на сумму четыре миллиона евро.

Предусмотрено создание 66 рабочих мест в рамках внедрения вышеперечисленных смен. В Корабельном районе не будет производиться монтаж новых контактных линий. В то же время уже построенная зарядная инфраструктура позволит использовать транспорт без необходимости продления электрических сетей.

После ввода в эксплуатацию зарядной станции, расположенной рядом с заводом "Океан", планируется еще один маршрут. Он будет пролегать по объездной дороге, обеспечивая дополнительное соединение между отдаленными районами города. Автономный ход троллейбусов составляет 20 км, что позволяет им работать даже без проводного питания.

Такие изменения должны обеспечить удобство пассажирам, ведь новый график движения транспорта в Николаеве учитывает потребности ранее необеспеченных районов.

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