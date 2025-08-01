Обмеження руху у Дніпрі на вказаній ділянці триватиме лише в період виконання робіт.

Обмеження руху у Дніпрі будуть застосовані через розкопувальні роботи на вулиці Вернадського, повідомляє Politeka.

З 1 серпня розпочнуться масштабні роботи на каналізаційному колекторі у центрі міста. У зв’язку з цим вводиться обмеження руху у Дніпрі, про що повідомило КП "Дніпроводоканал".

У Соборному районі, на вулиці Володимира Вернадського, фахівці проведуть аварійне втручання. Причина – необхідність ремонту колектора з керамічної труби діаметром 150 мм. Роботи передбачають копання на глибину понад п’ять метрів. Початок – п’ятниця, 1 серпня.

У цей день автотранспорт зможе проїжджати частково, однак вже з 9:00 2 серпня до 20:00 3 серпня рух буде повністю перекрито в районі будинків №18–20 на вулиці Вернадського.

КП "Дніпроводоканал" просить громадян заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень. Комунальники звертаються до мешканців та водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових змін та дякують за терпіння.

Обмеження руху у Дніпрі на вказаній ділянці триватиме лише в період виконання робіт.

До слова, раніше також повідомлялося про нову систему оплати проїзду у Дніпрі.

Інноваційна модель працює на базі цифрового сервісу «єДніпро». За словами заступника керівника КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, ще з 2017 року місто розпочало впровадження безготівкових розрахунків. Тоді система використовувала QR-коди, але охоплення було обмеженим — приблизно 20% загального обсягу виручки.

В обласному центрі обслуговування пасажирів повністю перейшло на новий формат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: для переселенців готують корисне нововведення, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто може отримати понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: хто з переселенців може оформити грошову допомогу, в ПФУ пояснили.